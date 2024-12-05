إستقالة رئيس الوزراء الفرنسي

قدّم رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه إستقالته اليوم الخميس إلى ماكرون.

ووصل رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه صباح اليوم الخميس، إلى قصر الإليزيه لتقديم إستقالة حكومته للرئيس إيمانويل ماكرون.

وأسقط نواب المعارضة الفرنسية الحكومة أمس الأربعاء، مما دفع ثاني أكبر قوة إقتصادية في الإتحاد الأوروبي إلى أزمة سياسية.

واتحد نواب من أقصى اليمين واليسار لدعم اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشال بتارنييه وحكومته. وبهذا تكون حكومة بارنييه أول حكومة فرنسية تجبر على الخروج من خلال تصويت بحجب الثقة.