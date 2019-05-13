إستلام مركز لعلاج الإدمان قبل نهاية السنة بغرداية

ستستفيد ولاية غرداية، قبل نهاية السنة الجارية من مركز لعلاج الإدمان موجه لمساعدة فئة المدمنين على استعادة حياة عادية.

وقال عامر بن عيسى مدير الصحة والسكان بالولاية، أنه تم خصيص غلاف مالي يفوق 143 مليون دينار لإنجاز هذه المؤسسة بالقرب من مستشفى الأمراض العقلية.

وسيستقبل هذا المركز الأشخاص المدمنين بمختلف أنواع المخدرات والمهلوساتن وفق معايير القبول محددة من طرف الأطباء المختصين.

وهذا من خلال برنامج إقامي لإزالة الإدمان وعلاج طبي مريح للتخلص من أعراضها.

ويتم تقديم العلاج بحسب نوعية المادة المسببة للإدمان مع ضمان السرية التامة للمرضى.

وسيحتوي المركز على 14 غرفة علاج إقامي، ووحدة استقبال وفضاء للعلاج والملاحظة.

فضلا عن فضاء موجه للدعم السيكولوجي للمرضى، والعلاج النفسي الفردي والجماعي، حسب البطاقة التقنية للمشروع.