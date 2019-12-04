إسعاف 32 تلميذ أصيبوا بحالة تسمم جراء استنشاقهم غاز أكسيد الكربون داخل مدرسة بالبليدة

تعرض 32 تلميذ ومعلم داخل قسم إبتدائية الاخوة العمري ببلدية موزاية غرب البليدة لحالة تسمم بغاز أكسيد الكربون.

وتدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة موزاية، وتمت عملية إسعاف 32 تلميذ و المعلم عن طريق التركيز بالأكسجين O².

وتم إجلاء 07 تلاميذ من دون أي خطر نحو القطاع الصحي من أجل الفحص الطبي.

وقال المكلف بالاعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية بالبليدة الملازم عادل زغيمي “لنهار اولاين” ان الحادث وقع اثر تسرب غاز Co المنبعث من مدفأة القسم جراء عدم الاحتراق التام للغاز، حيث ان العملية استدعت تدخل 03 سيارات اسعاف و التدعيم بأطباء القطاع الصحي بموزاية، اين تم التكفل بكل التلاميذ و المعلم داخل المدرسة و عودة التلاميذ للدراسة و إنهاء حالة الهلع.