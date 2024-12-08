بث التلفزيون الرسمي السوري، مقطعا مصورا يعلن إسقاط نظام بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون.

وأعلنت الفصائل المسلحة فجر اليوم الأحد، في رسائل نشرتها عبر تطبيق “تلغرام”، ما اعتبرته “نهاية هذه الحقبة المظلمة. وبداية عهد جديد لسوريا”، كما اكدت ان بشار الأسد غادر البلاد.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ووكالة “رويترز” أعلنا الأحد، أن الأسد غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة.

وذكرت مواقع تتبع الرحلات الجوية على شبكة الإنترنت، أن الطائرة التي يُعتقد أنها تقل بشار الأسد شوهدت آخر مرة. في سماء غرب حمص بعد إقلاعها من مطار دمشق الدولي، لكنها فُقدت لاحقاً من شاشات الرادارات.

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