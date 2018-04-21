يتجه معظم المساجين في المؤسسة العقابية بالقليعة، إلى تعلم كيفية صناعة الأحذية لتكون سلاحا لاندماجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة.

ويفضل معظم المساجين خلال فترة العقوبة تعلم أي مهنة للخروج بشهادة تمنح لهم الفرصة للعمل في أي قطاع.

ومن بين المهن المفضلة لدى السجناء، مهنة إسكافي، حيث يتعلمون كيفية صناعة الأحذية بمختلف المقايس والأنواع.

وخصصت لهم المؤسسة العقابية بالقليعة ورشة كبيرة لتعلم صناعة الأحذية.

وفي تصريح لأحد السجناء، قال “إن مهنة اسكافي جيدة ويمكن العمل بها ليس فقط في السجن بل أيضا خارجه”.

وهنالك العديد من السجناء من فتحوا ورشات بعد قضاء فترة العقوبة.