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إسماعيل بن ناصر:”شكرا أرسين فينغر”

الرياضة
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إسماعيل بن ناصر:”شكرا أرسين فينغر” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

قام الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” لاعب إمبولي الإيطالي بشُكر المُدرب الفرنسي لأرسنال “أرسين فينغر” بعد إعلانه الرحيل بنهاية الموسم.

ونشر أمسية اليوم الجمعة اللاعب الشاب للخضر صورة له بقميص أرسنال وألصقها بصورة للمدرب التاريخي للفريق اللندني “أرسين فينغر”.

وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مُرفقا إياها بعبارة:”شُكرا أرسين فينغر”.

ويُعتبر المُدرب الفرنسي هو من منح الفرصة للاعب المنتخب الوطني وقام بترقيته للفريق الأول لأرسنال قبل أن يقوم بإعارته لإمبولي.

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