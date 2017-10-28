وفاة مناصر المولودية إشاعة وإصابات طفيفة وسط الشناوة

تعرض بعض أنصار مولودية الجزائر لإصابات متفاوتة، خلال تنقلهم إلى مدينة الورود لمتابعة مباراة فريقه امام اتحاد البليدة برسم الجولة 9 من الرابطة الأولى المحترفة.

وحسب الصور المتداولة عبر صفحات انصار العميد، فإن أحد الانصار نقل على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

كما نفت مصادر مطلعة للنهار أون لاين وجود اصابات خطيرة، او وفايات، حسب ما روج له بعض الأطراف.

وقررت الشركة الوطنية لنقل المسافرين بالسكك الحديدية ايقاف حركة القطارات بسبب أنصار مولودية الجزائر المتنقلين الى البليدة خوفا من حدوث انزلاقات.

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