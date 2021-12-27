إصابة ثلاثي الخضر بفيروس كورونا قبل أسبوعين عن إنطلاق كأس أمم إفريقيا

تعرض ثلاثي المنتخب الوطني الأول للإصابة بفيروس كوفيد 19 قبل قرابة أسبوعين عن إنطلاق بطولة كاس أمم إفريقيا المزمع إجرائها بالكاميرون ما بين 9 جانفي و 6 فيفري.

وتعرض كل من حسين بن عيادة، يوسف بلايلي، محمد أمين توقاي للإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة.

هذا وسيتخلف اللاعبوم المصابون بفيروس كورونا عن تربص الخضر بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يتواجد كل من توغاي وبن عيادة بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، فيما يتواجد يوسف بلايلي تحت الحجر الصحي بقطر