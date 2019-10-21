إصابة ستة اشخاص في حادثي مرور منفصلين بتبسة

أصيب اليوم الإثنين، 6 أشخاص في حادثي مرور منفصلين، بولاية بتبسة.

وقد تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية باب الزياتين، لاجل حادث اصطدام بين سيارتين سياحتين، بطريق لاروكاد.

وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص 39و76 سنة تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات الجرف بتبسة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمرسط لأجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى طريق جمعة.

وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص اعمارهم 27و76سنة تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات مرسط.

كما تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة لاجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10.

وتمثل لحادث في انحراف سيارة واصطدامها بالرصيف امام جامعة العربي التبسي بتبسة، حيث لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية.