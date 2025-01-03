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إصابة شخصين إثر إنقلاب سيارة بقسنطينة

بقلم نادية بن طاهر
إصابة شخصين إثر إنقلاب سيارة بقسنطينة
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أصيب شخصين اليوم الجمعة، في حاد مرور وقع اليوم الجمعة، بطريق الوزن الثقيل باتجاه المحاجر في قسنطينة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في إنحراف وإنقلاب سيارة.

وخلف الحادث إصابة شخصين من جنس ذكر في العشرينات من العمر. المصاب الأول له جرح عميق بالرأس فاقد للوعي والثاني له كسر في الساق اليسرى.

وقُدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين بعين المكان، وتم نقلهم إلى العيادة متعددة الخدمات عين عبيد.

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