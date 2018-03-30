إصابة صحفي أذربيجاني ومقتل زوجته في فرنسا

أصيب اليوم الجمعة الصحفي الأذربيجاني رحيم نامازوف، وقتلت زوجته في فرنسا إطلاقا بالنار في منطقة كولومييه الفرنسية.

وذكرت وسائل اعلام فرنسية عن مصدر في الشرطة، إن نامازوف وزوجته كانا داخل سيارتهما في أحد الأحياء السكنية في كولومييه في تولوز عندما أطلقت 7 أعيرة نارية باتجاههما،

مشيرا إلى أن إصابة رحيم نامازوف كانت في الظهر وهي خطرة جدا.

من جانبها لم تستبعد رئيسة بلدية كولومييه، كارين ترافال ميشيليه، فرضية “تصفية حسابات سياسية”، لأن نامازوف “صحفي تعرض للتعذيب وأودع السجن في بلده، وحصل على صفة لاجئ سياسي في فرنسا”

وأضافت ترافال ميشيليه أنه “لا علاقة لهذا الاعتداء بالاعتداءات الإرهابية التي وقعت الأسبوع الماضي” في “أود”،

في الوقت ذاته أفادت بأنها لم تكن على دراية بوجود هذه الأسرة في مدينتها، وأن نامازوف يحمل صفة لاجئ سياسي.