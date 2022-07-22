إصابة طبيب قلب في حادث مأساوي بالمدية

أصيب طبيب القلب والشرايين والذي يدعى مصطفى العربي، ويعمل بعيادة خاصة بقصر البخاري في المدية، إثر تعرضه لحادث مرور.

وتدخلت وحدات الحماية المدينة التابعة للمركز المتقدم عجلانة، زوال اليوم في حادث مرور خطير.

وتمثل الحادث، في إصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية بالمكان المسمى عين السبع بقصر البخاري.

ووجد الضحية ويتعلق الأمر بالطبيب مصطفى العربي، والذي يبلغ من العمر 57 سنة، محصور، ولديه إصابة خطيرة على مستوى الرأس. وإصابات متعددة في أنحاء الجسم وفاقد للوعي. ليتم اسعافه ونقله إلى مستشفى قصر البخاري.

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