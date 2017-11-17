إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني بدعوى تنفيذه عملية طعن

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” اليوم الجمعة، أنّ فلسطينيا أصيب برصاص الاحتلال الصهيوني

بدعوى تنفيذه عملية طعن عند مفترق عتصون جنوب بيت لحم.

وحسب وسائل إعلام تابعة للاجتلال الصهيوني، فإن مستوطنين يبلغان من العمر 35 عام و70 عاما

أصيبا بجراح وصفت بالطفيفة في العملية، فيما تم إطلاق النار على الشاب الفلسطيني.

وأضاف ذات المصدر ، أن الشاب الفلسطيني أصيب بجروح خطيرة.

وحسب ما إدعت به وسائل إعلام تابعة للاحتلال الصهيوني، فإن المنفذ دهس مستوطنا ونزل من سيارته وطعن آخر

قبل أن تقوم قوات الاحتلال الصهيوني بإطلاق النار عليه.

وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.