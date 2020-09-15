إصابة لاعب “السد” القطري بفيروس “كورونا”

أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، عن إصابة أحد لاعبي “السد” القطري بفيروس “كورونا” دون الافصاح عن إسمه.

وجاء في بيان رسمي للإتحاد الأسيوي لكرة القدم:

يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتنسيق كامل مع السلطات الصحية في قطر إجراء الفحوصات الطبية المنتظمة لفيروس كورونا المستجد، على جميع الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.

وأظهرت نتائج هذه الفحوصات أن لاعب واحد من نادي السد القطري جاءت نتيجته إيجابية لفيروس كوفيد-19.

ويلعب نادي السد في المجموعة الرابعة اليوم الثلاثاء أمام نادي العين الإماراتي.

ويتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لفريق السد، كما يتم تقديم الإشراف والرعاية الطبيين في بيئة معزولة للاعب الذي جاءت نتيجة إيجابية، بحسب متطلبات البروتوكول الخاص بفيروس كوفيد-19 للبطولة.