إصابة لاعب “السد” القطري بفيروس “كورونا”

الرياضة
  • -
  • 0
إصابة لاعب “السد” القطري بفيروس “كورونا”
بقلم أمير بهلول

أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، عن إصابة أحد لاعبي “السد” القطري بفيروس “كورونا” دون الافصاح عن إسمه.

وجاء في بيان رسمي للإتحاد الأسيوي لكرة القدم:

يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتنسيق كامل مع السلطات الصحية في قطر إجراء الفحوصات الطبية المنتظمة لفيروس كورونا المستجد، على جميع الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.

وأظهرت نتائج هذه الفحوصات أن لاعب واحد من نادي السد القطري جاءت نتيجته إيجابية لفيروس كوفيد-19.

ويلعب نادي السد في المجموعة الرابعة اليوم الثلاثاء أمام نادي العين الإماراتي.

ويتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لفريق السد، كما يتم تقديم الإشراف والرعاية الطبيين في بيئة معزولة للاعب الذي جاءت نتيجة إيجابية، بحسب متطلبات البروتوكول الخاص بفيروس كوفيد-19 للبطولة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=886707

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com