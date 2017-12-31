إصابة “لوكاكو” المروعة تقلق مانشستر يونايتد 

تعرض “روميلو لوكاكو” مهاجم “مانشستر يونايتد” الانجليزي الى إصابة مروعة يوم أمس في مباراة فريقه ضد “ساوثامبتون” التي انتهت بالتعادل السلبي.

“لوكاكو” تعرض لإصابة على مستوى الرأس غادر على إثرها المباراة ونقل الى المشفى على جناح السرعة.

ولم يؤكد “مورينيو” مدة غياب مهاجمه البلجيكي لكنه أكد أنه لن يكون حاضرا في المباراتين المقبلتين لليونايتد.

من جهة أخرى، سيغيب “زلاتان إبراهيموفيتش” عن صفوف اليونايتد لشهر على الأقل.

وتأتي إصابة المهاجمين في وقت حساس بالنسبة للشياطين الحمر وهم الذين يعانون من أزمة نتائج في الفترة الأخيرة.