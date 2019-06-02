إصابة 18 شخصا جراء تفجير سيارتين مفخختين شرق ليبيا 

أدى انفجار سيارتين مفخختين، وقع اليوم الأحد ، في مدينة درنة شلرق ليبيا، إلى اصابة 18 شخصا على الأقل بجروح مختلفة.

وقال مصدر أمني ليبي ، في تصريح لقناة روسيا اليوم الإخبارية ـ إن سيارتين مفخختين انفجرتا أمام مقر إحدى سرايا قوات اللواء المتقاعد،خليفة حفتر، بمدينة درنة.

واشار المصدر ، إلى أن مستشفى المدينة استقبل عددا من الجرحى.

من جانبها، ذكرت مصادر عسكرية ليبية – حسب القناة – أن الانفجارين استهدفا جزيرة عزوز في مدينة درنة.

وتجدر الاشارة ، ان قوات حفتر ، قد أعلنت تحرير مدينة درنة من قبضة الإرهابيين في جويلية الماضي ، بعد معارك عنيفة بالمدينة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية،فايز السراج،قد حمل حفتر مسؤولية عودة الجماعات الإرهابية إلى ليبيا،

بعدما تم القضاء عليها، وذلك في أعقاب الهجوم الذي تقوده قوات حفتر للاستيلاء على العاصمة طرابلس.

والذي خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار شكلت مناخا مناسبا لعودة التهديد الإرهابي للبلاد وللمنطقة ككل.