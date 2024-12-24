إصابة 20 مستوطن صهيوني في قصف صاروخي من اليمن

أعلن جيش الكيان الصهيوني، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو اعترض صاروخا قادما من اليمن قبل أن يدخل الأجواء الإسرائيلية، مشيرا إلى أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق وسط إسرائيل إثر إطلاق الصاروخ.

وكانت جماعة الحوثيين في اليمن توعدت باستمرار عملياتها العسكرية ضد إسرائيل نصرة لغزة. مؤكدة أنها لن تتوقف إلا بوقف العدوان على القطاع.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي إن أكثر من 20 شخصا أصيبوا بسبب التدافع أثناء توجههم إلى الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ من اليمن. وإن بعضهم أصيب بحالة هلع.

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