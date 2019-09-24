إصابة 23 شخص بتسمم غذائي ببلدية العين الصفراء سببه السمك

عرفت مصلحة الإستعجالات بمستشفى محمد بوضياف ببلدية العين الصفراء بإستقبال 23 شخص في حالة تسمم غذائي بسبب تناولهم للسمك .

وقد عبروا بأنه تم شراءه من السوق الأسبوعي لبلدية العين الصفراء.

وقد اتصلنا بالجهات المعنية لإدلاءنا أكثر حول حالة التسمم الذي عرفته بعض العائلات والتي تراوح عددهم 23شخص بسسب أكل السمك والتي صرحت

بأنه كانت للجنة الصحة على مستوى بلدية العين الصفراء بالقيام بحملات تحسيسية مع مديرية التجارة لولاية النعامة في السوق الأسبوعي.

الذي يقام كل يوم الإثنين وتم التحذير من بيع الأسماك والمواد الغذائية سريعة التلف وكذلك الحليب ومشتقاته في السوق الأسبوعي .

وذلك لتعرضه لأشعة الشمس وتوجيه إرشادات للزبائن بعدم الشراء المنتوجات الموجودة على الأرصفة