إصابة 32 سائحا 5 منهم حالتهم خطيرة بأعلي جبال الشريعة في البليدة

تعرض ليلة الجمعة إلى السبت بأعلي جبال الشريعة بالبليدة، 32 سائحا من بينهم أطفال ونساء لإصابات مختلفة.

السياح جاؤا من ولايات مختلفة، 5 منهم في حالة خطيرة، تم نقلهم إلى مستشفى البليدة.

وحسب ما أفاد به مصدر مطلع “للنهار”، فان الإصابات جاءت نتيجة لسقوط البعض في حوادث متفرقة بالمرتفعات و الأماكن الخطيرة.

كما تعرضت سيدة إلى اصابة خطيرة، بعد ركلها من طرف حصان على مستوى الفك.

مصالح الحماية المدنية باولاديعيش والمتواجدة على مستوى منطقة الشريعة قدمت الإسعافات الأولية للمصابين بعين المكان.

فيما تطلب الامر نقل البعض إلى مستشفى عبر المصعد الهوائي.

