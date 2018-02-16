إصابة 38 شرطيا خلال شغب في مباراة كرة قدم بتونس

أفادت وسائل إعلام، عن إصابة 38 شرطيا بعد تعرضهم للرشق بقنابل الدخان والحجارة والمقاعد في مباراة كرة القدم

بين فريقي الترجي والنجم الساحلي في العاصمة تونس.

وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، أن جمهور الترجي رشقوا الشرطة بالحجارة .

موضحا أنه أصيب 38 شرطيا نقل 19 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت وزارة الداخلية، أن مجموعة من المشجعين تعمدت إلحاق أضرار كبيرة ببعض مرافق الملعب.

وخلع أبواب المؤدية إلى أرضية الملعب الملعب لاكتساحها، إلا أنّ تدخل عناصر الأمن منع المشاغبين من ذلك .