أسفر انفجار قنبلة محلية الصنع ليلة رأس السنة عن إصابة 4 أشخاص بجروح في تورينو بإيطاليا

حسب ما أفادت به صحيفة “ستامبا” الإيطالية.

وأضاف ذات المصدر، أن عناصر الشرطة عثروا من خلال التفتيش على 12 عبوة ناسفة أخرى يدوية وكمية من الطلقات.

وأوضح ذات المصدر، أن العبوة الناسفة كانت مخبأة في حاوية للقمامة.

وأدى الإنفجار إلى إصابة 4 من المارة بينهم اثنان من المغاربة وآخران إيطاليان أحدهما متقاعد عمره 83 عاما.

بالإضافة إلى أضرار لحقت بـ 4 سيارات متوقفة بالمكان وتحطم الزجاج في 30 مبنى سكنيا قريبا.