إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني في غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” اليوم الجمعة، أن 4 فلسطينيين أصيبو برصاص الاحتلال الصهيوني في مسيرة العودة وكسر الحصار، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وحسب ذات المصدر، فإن الجماهير الفلسطينية توافدت إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، في الجمعة الـ39 التي أطلق عليها “جمعة الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة”.

وأضاف ذات المصدر، أن قوات الاحتلال الصهيوني أطلقت النار بشكل مباشر تجاه تجمع الشبان شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة وجباليا .

كما أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين المسلمين شرق جباليا.