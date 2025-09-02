إصابة 8 أشخاص من بينهم 5 أطفال إثر حادث مرور في سطيف

تدخلت الليلة الماضية على الساعة العاشرة و32 دقيقة فرق الحماية لمدنية لوحدة عين آزال لحادث إنحراف وإنقلاب سيارة سياحية عائلية. على مستوى الطريق الوطني رقم 78 اللافي بلدية عين الحجر داىرة عين آزال جنوب سطيف.

وخلف إصابة 8 أشخاص بإصابات متعددة خطيرة. من بينهم ( 5أطفال من 3سنوات إلى 9سنوات + 2إمرأتين 31سنة و34سنة + رجل 49سنة وهو سائق السيارة).

وتولت إسعاف وإجلاء كل المصابين إلى إستعجالات مستشفى عين آزال.

للغشارة، كانت السيارةفي طريق العودة بعد رحلة عائلية إلى البحر.