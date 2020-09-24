إصابة 8 اشخاص في إنفجار أنبوب غاز بمسكن ذو 3 طوابق بالحميز

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إصابة 8 اشخاص في إنفجار أنبوب غاز بمسكن ذو 3 طوابق بالحميز
بقلم فوزية.م

انفجر، صبيحة اليوم الخميس، أنبوب غاز المدينة بمسكن ذو 3 طوابق بحي الحميز بلدية الدار البيضاء.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع في حدود الساعة السادسة و خمسة دقائق.

وأسفر الحادث اصابة 8 أشخاص بجروح وحروق مختلفة فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

وأضافت مصالح الحماية المدنية ان الحادث خلف خصائر مادية تمثلت في انهيار الجدران على مستوى الطابقين 3 و 2 للبناية وتحطم جزئي لسيارتين مركونتين بجانب المسكن.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية على جناح السرعة أين سخرت 3 سيارات إسعاف وشاحنتين إطفاء.

وتم نقل المصابين مباشرة لمستشفى الجامعي “سليم زميرلي” من أجل تلقي العلاج.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب وقوع الحادث.


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