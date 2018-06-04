إصابة 8 عسكريين بعد انحراف طائرة تدريب بالقــاعـــدة الجــويـــة فــي بسكـــرة

أنزلت مجموعة مظليين لحظات قبل الحادث

أصيب، أمس، ثمانية عسكريين من مختلف الرتب إثر انحراف طائرة نقل تابعة للجيش الوطني الشعبي، بعد هبوطها بالقاعدة الجوية لبسكرة التابعة للناحية العسكرية الرابعة.

وعلمت “النهار” أن الطائرة من نوع «هيركيل» انقسمت إلى نصفين جراء الحادث الذي تسبب في انحرافها عن مسارها، بعد نزولها بمدرج المطار العسكري الذي يقع بالجهة الجنوبية لعاصمة الولاية، حيث تعرض طاقمها الذي يضم ثمانية أفراد لإصابات مختلفة، أغلبها خفيفة، قبل تحويلهم على جناح السرعة في مركبات الإسعاف التابعة لقوات الجيش إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى بشير بن ناصر، حيث سخرت المؤسسة الاستشفائية طاقمها الطبي من مختلف التخصصات لإسعاف المصابين والتكفل بهم، فيما عرف جناح الاستعجالات حركية كبيرة، مما دفع مسؤوليه إلى غلق نصفه أمام المواطنين وتخصيصه لاستقبال وعلاج المصابين في حادث الطائرة، وبالموازاة مع ذلك توافد زملاء الضحايا من العسكريين للاطمئنان على زملائهم ومساعدة الطاقم الطبي في عملية العلاج.

وفي سياق ذلك، تشير المعلومات المستقاة إلى أن الطائرة خاصة بالتدريب وكانت في مهمة إنزال المظليين في محيط المطار العسكري، حيث قامت بطلعة جوية أنزلت خلالها مجموعة عسكريين من القوات الخاصة، قبل عودتها إلى المطار لنقل فوج آخر من المظليين، وأثناء النزول انحرفت عن مسارها لتسلك طريقا ترابيا، قبل انشطارها إلى جزئين، رغم محاولة قائدها إعادتها إلى طريقها، لتتدخل عناصر الجيش والحماية المدنية لإجلاء سبعة من ركابها، فيما بقي آخر عالقا داخلها من دون تعرضه لإصابات خطيرة.

وفور وقوع الحادث، سارعت وحدات الجيش إلى المكان، ليتم فتح تحقيق في ملابساته.