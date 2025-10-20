إصابة 9 أشخاص في حريق محل تجاري بقسنطينة

أصيب 9 أشخاص في حادث نشوب حريق داخل محل تجاري لبيع الألبسة بمركز تجاري ببلدية الخروب ولاية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 10سا38د، من أجل إخماد حريق شب داخل محل تجاري لبيع الألبسة بمركز تجاري ببلدية ودائرة الخروب.

حيث خلف الحريق إصابة 08 أشخاص بضيق في التنفس وضحية له حروق تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

وأشارت ذات المصالح، أنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي المحلات المجاورة.

