زميل محرز يكشف حقيقة إصابته هو وعائلته بفيروس كورونا!

كشف زميل رياض محرز في فريق مانشستر سيتي كيفين دي بروين عن حقيقة إصابته هو وعائلته بفيروس كرونا المستجد خلال الفترة الماضية.

وألمح كيفين دي بروين نجم خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى إحتمالية إصابته بفيروس كورونا المستجد هو وأسرته خلال الأيام الماضية، فى الوقت الذى قضى فيه عزل ذاتي طوال الشهر الماضى داخل منزله بسبب تفشي فيروس كورونا.

قال نجم مان سيتي فى تصريحات نشرتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “في بداية فترة العزل، عانت أسرتي من المرض لمدة 8 أو 9 أيام، الأمر بدأ بابني الصغير وانتقل للابن الأكبر ومن ثم زوجتي، ولكنني لا أعرف ما إذا كان ذلك كورونا أم لا”.

تابع: “لحسن الحظ، تعافينا من المرض، وكنا في حال جيد في آخر أسبوعين أو 3 أسابيع، عانيت من القليل من الآلم في الحلق، ولكن حالي كان أفضل بالمقارنة مع أسرتي، أنا سعيد لأن الجميع بخير الآن”.