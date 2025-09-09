إضافة 30 دقيقة للغة الانجليزية ساعة للرياضة و45 دقيقة للتربية الفنية.. هذا هو جديد السنة الثالثة ابتدائي

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن المنشور الوزاري الخاص بإعادة هيكلة مواد ومواقيت السنة الثالثة من التعليم الابتدائي للسنة الدراسية. تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامي إلى تخفيف البرنامج الدراسي لفائدة نشاطات الثقافية والرياضية والفنية. من أجل تحقيق تنمية قدرات التلاميذ.

وقد تم تدعيم توقيت اللغة العربية بخمس عشرة (15) دقيقة تضاف لحصة المطالعة، ليصبح توقيتها سبع (7) ساعات وثلاثين (30) دقيقة أسبوعيا، مع إفراد مادة التاريخ بحصة مستقلة مدتها ثلاثون (30) دقيقة أسبوعيا.

كما تم تدعيم توقيت اللغة الإنجليزية بثلاثين (30) دقيقة إضافية. ليصبح توقيتها ساعتين (2 سا) أسبوعيا.

ومواصلة تدعيم ممارسة التربية البدنية والرياضية بإضافة ساعة واحدة (1). ليصبح توقيتها ساعتين (2 سا) أسبوعيا

وكذا تثمين التربية الفنية بإضافة خمس وأربعين (45) دقيقة إلى توقيتها الحالي، ليصبح ساعة ونصف.

وتضمن المنشور أيضا إعادة توزيع أساتذة المدرسة الابتدائية للغة الفرنسية واللغة الانجليزية والتربية البدنية والرياضية بشكل متوازن. يضمن التغطية الكاملة لكل المدارس والأفواج التربوية.

مع توزيع حصص أنشطة التربية الفنية وحصص التربية البدنية والرياضية على كامل أيام الأسبوع لتحقيق التوازن. بين مختلف المواد بما يخفف الضغط على التلاميذ.

كما أكدت وزارة التربية في هذا الصدد، إن إعادة هيكلة مواد ومواقيت السنة الثالثة من التعليم الابتدائي تتطلب مرافقة المفتشين الأساتذة المدرسة الابتدائية. المكلفين بهذه السنة، وذلك من خلال برمجة وتنظيم ندوات تربوية وأيام دراسية حول مختلف الجوانب المتعلقة بهذه العملية. وذلك في الفترة التي تلي الدخول المدرسي 20026/20025 مباشرة، في إطار السيرورة العادية للتكوين أثناء الخدمة.