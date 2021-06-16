إضطرابات في توزيع الكهرباء بسبب الزوابع الرملية بكل من النعامة وبشار

أخبار الجزائر
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إضطرابات في توزيع الكهرباء بسبب الزوابع الرملية بكل من النعامة وبشار
بقلم م . فيصل

شهد كل من ولاية النعامة وبشار جنوب البلاد إضطرابا في توزيع الكهرباء على مستوى شبكة نقل الكهرباء 220/400 كيلوفولط وذلك على مستوى منطقة ميكاليس.

وحسب بيان الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز فإن سبب الإضطراب في توزيع الكهرباء راجع الزوابع الرملية القوية التي إجتاحت الولايتين.

وعلى إثر ذلك شركة سونلغاز الفرق التقنية كل حسب اختصاصه لاسترجاع التزويد بالطاقة الكهربائية.

كما قامت سونلغاز بالتكفل لتوضيح الاجراءات المتخذة وخاصة بالمستشفيات لأخد احتياطاتهم إلى حين استرجاع التزويد بهذه الطاقة


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