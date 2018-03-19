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إطار يرغب بالاستقرار وإعمار الدار

باب الفرج
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إطار يرغب بالاستقرار وإعمار الدار صورة مركبة
بقلم النهار أونلاين

رجل طيب ومستقيم من الجزائر العاصمة، يبلغ من العمر 57 سنة، مطلق من دون أولاد، يشغل منصب إطار في مؤسسة خاصة،  يملك مسكنا خاصا، أسمر البشرة متوسط القامة.

غايته التجديد والبدء من جديد مع امرأة متواضعة ومسؤولة من العاصمة أو ضواحيها، سنها لا يتجاوز 50  عاما، لا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة بولدين على الأكثر، يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض ، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام : 3800/3801/3802
الرقم السّرّي :300

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