رجل طيب ومستقيم من الجزائر العاصمة، يبلغ من العمر 57 سنة، مطلق من دون أولاد، يشغل منصب إطار في مؤسسة خاصة، يملك مسكنا خاصا، أسمر البشرة متوسط القامة.

غايته التجديد والبدء من جديد مع امرأة متواضعة ومسؤولة من العاصمة أو ضواحيها، سنها لا يتجاوز 50 عاما، لا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة بولدين على الأكثر، يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت.

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الرقم السّرّي :300

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