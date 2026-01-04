إطلاق الدليل الإلكتروني للإدماج الاقتصادي لذوي الاحتياجات الخاصة

أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بإشراف الوزيرة صورية مولوجي، الدليل الإلكتروني للإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت الوزارة أن هذا الدليل يعد أداة مرجعية رقمية تندرج ضمن سياسة القطاع الرامية إلى حماية الأشخاص. ذوي الاحتياجات الخاصة وترقية أوضاعهم الاجتماعية، وتعزيز مسارات التمكين الاقتصادي.

لأكثر تفاصيل حول مضمون الدليل يرجى النقر على الرابط التالي: https://www.service-solidarite.gov.dz/guide

