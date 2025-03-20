إطلاق الطبعة الأولى لجائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر

وأوضحت الوزارة أنها “تطلق الطبعة الأولى لهذه الجائزة لفائدة الأساتذة الباحثين. الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين. الباحثين الدائمين والطلبة الجامعيين الذين تتميز أعمالهم بالأصالة والأثر العلمي والاقتصادي”.

وتتمثل المجالات التي يتنافس فيها المترشحون -يضيف البيان– في “العلوم والتكنولوجيا, العلوم الصحية والطبية الحيوية. البيئة والتنمية المستدامة. العلوم الإنسانية والاجتماعية, السلامة والأمن المعلوماتي, الأمن الغذائي, الأمن المائي والأمن الطاقوي”.

ويتم إيداع طلبات الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر عبر الرابط https://algerianpresidentaward.dz أو من خلال المسح على رمز الاستجابة السريعة المرفق لبيان الوزارة في الفترة الممتدة ما بين 23 مارس الجاري و 19 أبريل المقبل على الساعة 23.59.