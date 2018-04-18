قريبا.. إطلاق تأمين ضد حرائق أشجار الزيتون

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، شريف بن حبيلس، اليوم الأربعاء، بتيزي وزو عن عرض جديد قريبا يتمثل في تأمين على حرائق أشجار الزيتون.

وأوضح بن حبيلس، الذي انتقل الى منطقة بوزقن، حيث قام بتدشين مكتب محلي للصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي لولاية تيزي وزو،

أن “هذا العرض الجديد الذي سيتم اقتراحه قريبا تم اعداده لحماية أشجار الزيتون من الحرائق التي تسببت خلال السنوات الاخيرة في خسائر كبيرة”.

ومن جهته، أكد المدير المحلي للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، مجيد حمداد أن تأمين أشجار الزيتون ضد الحرائق ملائم لولاية تيزي وزو،

التي تتميز بزراعة هذه الأشجار موضحا أن “هذا العرض الجديد في طور الاستكمال ونحن نعمل حاليا على تحديد شروط الإستفادة من هذا التأمين”.

وأضاف في هذا الصدد أن صاحب أشجار الزيتون الراغب في الإستفادة من هذا العرض عليه أن يقوم أولا بأشغال صيانة وحماية لمزرعته ضد الحرائق”.

وبخصوص فتح المكتب المحلي لبوزقن الذي يعد الـ16 من نوعه على مستوى الولاية،

أوضح حمداد انه “تقرر حسب حاجيات هذه المنطقة، وخاصة استجابة لمطالب سكان الريف الذين عبروا عن أملهم في تقريب خدماتنا.

وقال أن المنتظر من هذه الوكالة الجديدة هو تقديم مساهمتها وضمان مرافقة للفلاحين قصد دفع النشاطات الفلاحية

التي تمارس في هذه المنطقة الريفية، لا سيما زراعة الزيتون وتربية الدواجن و تربية النحل”.

وذكر نفس المسؤول بسياسة تقريب العالم الفلاحي من الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، وأنه في هذا السياق تم فتح مكتب يوم 15 مارس الماضي بأزفون قصد منح منتوجات هذا الصندوق المتعلقة بالنقل البحري وبالصيد.

وفي اطار هذا المسعى من المقرر فتح من هنا الى 2019 ثلاثة مكاتب اخرى في كل من بوغني وعين الحمام و تيميزارت مما سيمكن من ضمان ربط افضل للولاية وتطلعات الفلاحين فيما يخص التامين والمرافقة”، حسبما حمداد.

وعلى هامش فتح مكتب بوزقن, تم التوقيع على اتفاقيتين, واحدة للتامين والتعاون مع المؤسسة ذات المسؤوليات المحدودة “النواة للاستثمارات”، المتخصصة في الخدمات واتفاقية أخرى مع مؤسسة “أودافال” خاصة بتأمين أبقار اصطبل يضم 300 بقرة حلوب بنظام تسيير عصري.

وخلال الثلاثي الأول من سنة 2018، تم التوقيع على عدة عقود تأمين مثل السوق الكبير المفتوح لتيزي وزو، الذي يضم الفلاحين و مختلف الاطراف الفاعلة للقطاع.

ومن المقرر فتح مكتب محلي للتعاضد الفلاحي “قريبا” في عين المكان قصد ضمان خدمات أفضل، حسبما أكد حمداد قبل أن يضيف أن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي لتيزي وزو يطمح الى رفع عدد عقود التامين سنة 2018.