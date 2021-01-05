كشفت الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، عن إطلاق تطبيق يسمح للجالية بالخارج بدفع مشتريات أقاربهم بالجزائر.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الإثنين، فقد أطلقت المؤسسة الناشئة “تم تم” تطبيقا يتيح للجالية دفع مشتريات أقاربهم بالجزائر بالعملة الصعبة.

بالإضافة إلى توصيل هذه المشتريات، إلى منازلهم بمختلف ولايات الوطن.

ويسمح التطبيق، للجالية الجزائرية بدفع ثمن الطلبيات ببطاقة فيزا وماستركارد وأميريكان اكسبريس.

ويقوم المعنيون، بوضع عنوان ورقم هاتف أقاربهم بالجزائر.

وتتكفل “تم تم وان” بتوصيل هذه المشتريات، خلال ساعتين عن طريق البريد السريع أو من يوم إلى 5 أيام حسب منطقة الإقامة.

وتقوم “تم تم وان” بخدمة التوصيل حاليا في 21 ولاية من أصل 48.

وأوضحت الوزارة أن “المدفوعات التي تتم بالعملة الصعبة يتم تحويلها إلى حسابات “تم تم” بالدينار مما يساهم في احتياطي الصرف للبلاد”.