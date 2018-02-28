إطلاق جائزة “مصطفى كاتب” للدراسات حول المسرح الجزائري

أعلن المسرح الوطني الجزائري “محي الدين باشطارزي”، عن إطلاق الطبعة الأولى لجائزة مصطفى كاتب للدراسات حول المسرح الجزائري.

وجاء في الموقع الإلكتروني للمسرح أنّه تتوجّه هذه الجائزة “السنوية” للباحثين والمهتمين بالفن الرابع الجزائري “من كلّ الجنسيات.

وهذا بهدف دعم البحث وفتح المجال أمام الدارسين لرصد التحولات الركحية الجزائرية.

وكذا الجمع والتحقيق في المنجز والممارسة في المسرح الجزائري.

وحدّد المنظمون ثلاث جوائز لأحسن دراسة حول المسرح الجزائري، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 500.000 دج .

والثانية 300.000 دج بينما تقدر الثالثة ب200.000 دج.

وحدّد المنظمون تاريخ 31 جويلية المقبل كآخر أجل لتقديم المشاركات على أن تعلن النتائج خلال فعاليات الطبعة المقبلة للمهرجان الوطني للمسرح المحترف.

يشار إلى أنّ مصطفى كاتب يعتبر رمزا من رموز المسرح الجزائري، حيث مثل وأخرج العديد من الأعمال البارزة.

كما شغل منصب مدير للمسرح الوطني الجزائري نهاية ثمانينيات القرن الماضي.