إطلاق سراح 27 مناصر لشباب بلوزداد

كشفت إدارة شباب بلوزداد برئاسة مهدي رابحي أنه تم إطلاق سراح 27 مناصر اليوم الثلاثاء خلال جلسة المحكمة ببئر مراد رايس.

كما كشفت الإدارة، حسب الأستاذ مهديد سمير المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، والمكلف بالدفاع على قضية المتهمين أنه تم إيداع 12 مناصر إلى غاية الجلسة المقبلة المقررة يوم الإثنين 8 أفريل المقبل.

وكان البعض من الأنصار قد تم احتجازهم من طرف قوات الأمن خلال مباراة الفريق أمام فريق أولمبي أقبو في إطار ثمن نهائي كأس الجمهورية.