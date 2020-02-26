إطلاق عملية البحث عن المسافرين الذين كانوا بالطائرة القادمة من إيطاليا والمتوجهة إلى ورقلة

قال مدير الوقاية بوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إن الوزارة قد أطلقت عملية بحث عن المواطنين الجزائريين والأجانب الذين كانوا على متن الرحلات الجوية التي كان فيها الرعية الإيطالي المصاب بكورونا.

وأورد في تصريح له “المشكل الكبير الذي يواجهنا الآن كيفية العثور على المواطنين الذين كانوا بالرحلة الجوية القادمة من ايطاليا والمتوجهة الى ورقلة”.

وأضاف “من يوم أمسن ونحن نعمل على كيفية العثور على المواطنين الذين كانوا بالرحلة وحتى الذين احتكوا بهذا الرعية الايطالي”.

وأشار “لحد الآن تمكنا من ايجاد عدد كبير من المواطنين، الذين سافلاوا من روما الى الجزائر ومن الجزائر الى ورقلة”.

وأكد مدير الوقاية بوزارة الصحة، أنه سيتم إجراء فحوصات طبية لكل الذين كانوا على متن الرحلتين والذين احتك بهم الرعية الايطالي.