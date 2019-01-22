إطلاق نار في مركز تجاري أميركي والمهاجم طليق

وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية محلية، قالت الشرطة إن شخصا على الأقل قتل في إطلاق نار.

وقع داخل مركز تجاري”أورلاندو بارك” في ضواحي مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي بالولايات المتحدة.

وأوضحت الشرطة أن الرجل الذي أطلق النار لا يزال طليقا، وفق ما ذكرت صحيفة “ميامي هيرالد”.

كما أفادت أن الرجل القتيل يبلغ من العمر 19 عاما، أصيب بالرصاص وتمكن من الهرب .

قبل أن يسقط خارج متجر لبيع الملابس، وقد توفي في وقت لاحق في المستشفى.

وصرح جوزيف ميتشل نائب قائد الشرطة ، إن أحد المارة أصيب بجروح في رجليه من جراء الحادث.

وأوضح ميتشل أن التسجيلات تشير إلى أن مطلق النار كان يعرف الضحية وأنه كان مستهدفا.

هذا إلى جانب أن تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت المهاجم يهرب، لكن من غير الواضح ما إذا كان يواصل مشياً على الأقدام أو يدخل بالسيارة.