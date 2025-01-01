إطلاق نار في مطعم يخلف عدة قتلى والمشتبه به في حالة فرار

قتل رجل عدة أشخاص بإطلاق النار في مطعم بجنوب الجبل الأسود اليوم الأربعاء قبل أن يلوذ بالفرار.

وأفادت الإذاعة العامة (RTCG) نقلاً عن بيان للشرطة أن رجلاً مسلحاً قتل “عدة أشخاص” اليوم الأربعاء. بإطلاق النار في مطعم ببلدة في جنوب الجبل الأسود، بالقرب من بلدة سيتينيي.

وأضافت الشرطة: “بعد الظهر، في مطعم في باجيس، قتل أ.م.، 45 عامًا. عدة أشخاص باستخدام الأسلحة النارية، وفر الرجل المسلح من المبنى ولاذ بالفرار”.