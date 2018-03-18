إعادة فتح قاعة سينما “إفريقيا” بالعاصمة

تمّ إعادة افتتاح قاعة سينما إفريقيا ببلدية سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة تتسع لـ 1400 مقعد بعد أن أغلقت لسنوات عديدة.

العملية تمت بحضور السلطات المحلية و جمع من رجال الفن و الثقافة.

و تزامنت إعادة فتح هذه القاعة التي عايشت أيّام تألق السينما الجزائرية مع احياء الذكرى ال20 لتأسيس الجمعية الفنية السينمائية “اضواء”.

في اجواء احتفالية تم خلالها تكريم وجوه فنية ساهمت في صناعة السينما الجزائرية.

التي ولدت من رحم الثورة التحريرية و رفعت اسمها في المهرجانات والمحافل السينمائية العالمية.

و تمّ بهذه المناسبة أيضا تدشين لوحة تذكارية في واجهة قاعة سينما ” إفريقيا” تحمل أسماء 172 فنانا جزائريا.

من ممثلين و مخرجين و تقنيين من المتوفين الذين ساهموا بإبداعاتهم في صنع أمجاد السينما الجزائرية.