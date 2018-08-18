إتهمت وسائل إعلام مغربية أححد أنصار مولودية الجزائر بمحاولة إغتصاب عاملة نظافة بفندق إيبيز بمدينة الجديدة.

وذكر موقع “كازا 24” المغربي أن النيابة العامة بمحكمة مدينة الجديدة قد أمرت بوضع مناصر مولودية الجزائر الحبس المؤقت أمس الجمعة.

وقد أوقفت أمس الجمعة السلطات المغربية – حسب نفس الموقع- المناصر الجزائري البالغ من العمر 29 سنة بفندق “إيبيس” الذي يقيم فيه، بعد أن قام بمحاصرة إمرأة مغربية تبلغ من العمر 32 سنة، وتشتغل عاملة نظافة بذات الفندق محاولا إغتصابها بالقوة.

وكان المناصر الجزائري الموقوف قد حلّ بالمغرب لتشجيع فريق مولودية الجزائر الذي يواجه فريق الدفاع الحسني الجديدي أمسية اليوم السبت لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.