ميلة..إعداد قوائم للأطباء المتقاعدين لتسخيرهم إذا اقتضت الحاجة

كلف والي ولاية ميلة، عبد الوهاب مولاي، مديري المؤسسات الصحية تحت إشراف مدير الصحة بإعداد قوائم الأطباء الممرضين لاسيما المتقاعدين، لتسخيرهم إذا اقتضت الحاجة لذلك.

وذلك خلال الإجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم الأحد بحضور مدير قطاع الصحة ومديري المؤسسات العمومية الإستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالولاية.

وحسب بيان مصالح الولاية، فقد طالب الوالي من مدراء المؤسسات الصحية بأن يتحلوا بكامل المسؤولية في تسيير مؤسساتهم،

داعيا في نفس الوقت إلى رفع مستوى التنسيق بين الهياكل الصحية بالولاية وكذلك رفع مستوى الجاهزية والتجند التام والمسبق لأي طارئ ومعالجة جميع النقائص بصفة إستباقية.

هذا وكلف الوالي مدير المؤسسات الصحية بإحصاء النقائص التي يمكن أن تحول دون أداء الأطقم الطبية لواجبهم في أحسن الظروف وتبليغها.