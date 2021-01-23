إعطاء إشارة انطلاق إنجاز محوّل الطريق السريع الثاني بإتجاه ملعب الدويرة وبابا احسن

أعطى وزير الأشغال العمومية، بدرارية، إشارة انطلاق أشغال مشروع إنجاز محوّل على الطريق السريع الثاني بإتجاه ملعب الدويرة وبابا احسن.

ومن شأن هذا المحول، أن يفك الخناق على الحركة المرورية ويضفي السيولة على المنطقة، حسب وزارة الأشغال العمومية.

ووضع فاروق شيعلي، أيضا اليوم السبت، المنفذ إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، حيز الخدمة.

ويربط المنفذ إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، الطريق السريع الجنوبي للعاصمة بالطريق السريع الثاني (الطريق الاجتنابي للكاليتوس) بمنطقة الجمهورية.

ويقوم وزير الأشغال العمومية، منذ صبيحة اليوم السبت، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية الجزائر.

للإشارة أشرف الوزير على تدشين الجسر الرابط بين منتزه “الصابلات” وجامع الجزائر، حيز الخدمة.

ويمتد المحول والمنشأة الفنية على مسافة 400 م، بالطريق السريع الشمالي للعاصمة.

ويسمح هذا المحول بالولوج إلى جامع الجزائر، كما يساهم في السيولة المرورية بالولاية.

ووضع فاروق شيعلي، أيضا حيّز الخدمة المدرج الرئيسي لمطار الجزائر هواري بومدين الدولي.

ويزيد طول المدرج، عن 3500 م، حيث بإمكانه استقبال طائرات الحجم الكبير، زيادة للتجهيزات التي تمكّنه من العمل بكافة الظروف.

وستشرع مصالح وزارة الأشغال العمومية، في إنجاز مدرج ثانوي بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، بعد استلام المدرج الرئيسي.