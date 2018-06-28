إعلامي إيطالي :”غولام باق مع نابولي بنسبة 100%”

كشف الإعلامي الإيطالي “رافاييلي أوريياما” بأن الدولي الجزائري، فوزي غولام مُستمر مع ناديه “نابولي” خلال الموسم القادم، مهما كانت الظروف.

وصرّح قائلا لإذاعة “crc” المحلي قائلا :”غولام غير معني بالميركاتو الصيفي، وهو مستمر مع البيرتينوبي، لسنة إضافية بنسبة تصل لـ100%”.

وواصل :”لقد تحدثت مع المُقربين من فوزي، وأكدوا لي إستمراره مع الفريق، وهو مُتحمس للعمل رفقة المُدرب الجديد، كارلو أنشيلوتي”.

يُذكر بأن الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، يُواصل تلقي العلاج، على أمل التخلص من الإصابة التي لاتُريد مُفارقته طيلة الأشهر الماضية.