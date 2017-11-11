إفتتاحية الجيش: “ثورة نوفمبر زلزالٌ لم يتوقعه حتى ريشتر”

إعتبر الجيش الوطني الشعبي أن ثورة نوفمبر كانت أملا للمعذبين والمقهورين، وزلزالا قويا لطغاة العالم،لم يتوقعه حتى ريشتر على سلمه.

وأكدت إفتتاحية الجيش في عددها الأخير،أن ثورة نوفمبر ولدت في محيط متعفن، كانت فيه كل قوة تبحث عن تحصين مصالحها.

وقهر شعوب مستعمراتها وإخماد محاولات التحرر،غير أن الثورة الجزائرية تمكنت من الخروج، وحققت نصرا كان يبدو للكثيرين نسج من الخيال.

وأكد الجيش أن نجاح الثورة الجزائرية، كان بفضل عبقرية شعبها، وسيظل رغم مرور السنون وتغيير الحكومات والرجال إشعاعا للأمة الجزائرية.