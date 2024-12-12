قال سفير مملكة البحرين بالجزائر علي جاسم العرادي، أن تاريخ العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين والجزائر الشقيقة يشهد عمقا وتشابكا تاريخيا وحضاريا.

وأضاف السفير البحريني في كلمة له على هامش الإحتفال بالعيد الوطني للبحرين، أن تاريخ العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة يشهد عمقا وتشابكا تاريخيا وحضاريا. حيث ارتكزت هذه العلاقات على أسس من الإحترام المتبادل والتقدير المتواصل. وعلى روابط الأخوة الإسلامية والعربية التي تجمعنا.

كما أشار السفير ، إلى أن العلاقات الثنائية شهدت تعاونا كبيرا في مجال البنوك والصيرفة الإسلامية والتأمين التكافلي. وقد أثمر عن هذا التعاون إفتتاح 3 بنوك بحرينية جزائرية وشركة تأمين بحرينية.

وأوضح في سياق ذي صلة، أن حجم المبادلات التجارية في نهاية العام 2023 قد بلغ نحو 300 مليون دولار. منها 299.4 مليون دولار صادرات بحرينية نحو الجزائر. في حين بلغت صادرات الجزائر نحو البحرين 1.36 مليون دولار. ونحن نتطلع إلى تعزيزها وفتح آفاقا أوسع في ظل الحرص المتبادل بين القيادتين الحكيمتين على تنميتها وتعزيزها في كافة المجالات خدمة للمصالح والأهداف المشتركة بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد السفير علي جاسم، أن مملكة البحرين موقفها ثابت من القضية الفلسطينية المساند لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، وحماية المدنيين والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وإيصال المساعدات الانسانية لأهالي القطاع للتخفيف من معاناتهم.

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