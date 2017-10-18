إفريقي يحتال على “فاتي” ببذور تداوي السرطان

أوقفت مصالح الأمن رعية مالي يحتال على الجزائريين ويسلبهم أموالهم ويوهمهم ببيع عطور على شكل بذور تداوي السرطان.

وتم الإيقاع بالمشتبه فيه بعد شكوى ضحية تدعى “فآتي” من وهران تعرضت للإحتيال على يد المعني.

مؤكدة أنه أرسل من طرف أفريقي مقيم في إنجلترا تعرفت عليه عبر فايسبوك، أين تم توقيف المشتبه فيه.

وتم حجز 500 بذرة التي كان بصدد تسليمها للضحية ومبلغ مالي بالأورو.

وأنكر المتهم التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه وسيط لأحد معارفه الذي باع البذور للمدعوة “فاتي” مقابل 100 أورو.

كما أكد أنه كان قد باع من قبل 500 بذرة مقابل 25 مليون.

وتم إلتماس عقوبة 5 سنوات حبسا وغرامة قدرها 200 الف دج مع المصادرة، مع تأجيل النطق للأسبوع المقبل.