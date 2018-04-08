إقالة المدير العام لميناء “جن جن” بجيجل بعد فضيحة إختفاء باخرة الإسمنت

علمت النهار من مصادر عليمة أن الجمعية العامة لادارة ميناء “جن جن” العالمي بجيجل، قررت انهاء مهام الرئيس المدير العام للميناء، عبد الرزاق سلامي.

فيما تم تنصيب، عبد السلام بواب، رئيسا مديرا عاما جديدا لهذا المرفق التجاري والاقتصادي الهام.

ويأتي قرار تنحية الرئيس المدير العام السابق واحالته على التقاعد عقب موجة التحقيقات الأمنية والقضائية، التي شهدها ميناء “جن جن” في الأشهر الأخيرة،

خاصة ما تعلق بقضية الباخرة التجارية المحملة لمادة الاسمنت المستورد من اسبانيا بقيمة مالية اجمالية فاقت 70 مليار سنتيم قبل مغادرتها للميناء في ظروف غامضة.