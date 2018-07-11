إقصاء 5 قضاة 3 منهم متورطين في قضية “البوشي”

أسفر المجلس التأديبي الأعلى للقضاة الذي تم عقده يوم الأحد الماضي المحكمة العليا عن إقصاء 5 قضاة منهم 3 متورطين في قضية البوشي ونائب عام مساعد بمحكمة باتنة في قضية أخلاقية ومستشار في محكمة ورقلة.

وأفادت مصادر النهار أونلاين أن وكيل جمهورية ببودواو ووكيل جمهورية مساعد وزوجته، قاضية القسم العقاري متورطين في قضايا فساد التي تفرعت عن قضية الكوكايين المعروفة بـ”البوشي” المتهم الرئيسي في ملف حجز 701 كيلوغرام كوكايين بوهران وقضايا اخرى متعلقة بالفساد.

أما النائب العام المساعد باتنة تم ضبطه من طرف النائب العام وقاضي متلبس بإدخال امرأة لمكتبه خارج أوقات العمل،

أين تم تكسير الباب وضبطه برفقتها، تم تكوين ملف تأديبي ضده، حسب أفاده مصدر قضائي للنهار أونلاين.

وبخصوص المستشار بمحكمة ورقلة فتم تكوين ملف تأديبي ضده بسبب ضبطه من طرف مصالح الدرك الوطني بالسياقة في حالة سكر.

وكشفت ذات المصادر أنه من المرتقب أن تكون حركة ستمس 30 قاضيا بكل التخصصات، منهم نواب عامون ورؤساء محاكم.