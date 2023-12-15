بالفيديو: إكشتاف ورشة سرية لصناعة حلويات “الحلقومة” بئر خادم في العاصمة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بئر خادم بالعاصمة، من وضع حد لنشاط ورشة سرية يقوم صاحبها بصناعة حلويات “الحلقوم” دون مراعاة أدنى شروط النظافة.

العملية وحسب بيان ذات المصالح تمت أثناء تنفيذ دورية خاصة بالمراقبة العامة للإقليم ومتابعة نشاط الورشات المختصة في إنتاج وتوضيب المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري.

ليتم إكتشاف ورشة سرية لصناعة الحلويات، على إثر ذلك تمت مداهمة الورشة رفقة أعوان حماية المستهلك وقمع الغش بمفتشية التجارة للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس.

وبعد المراقبة تبين أن ورشة إنتاج وصناعة حلوى الحلقوم كارثية ولا تتوفر فيها الشروط الصحية الملائمة لصناعة هذه الحلوى من خلال انتشار الأوساخ وانعدام النظافة، والخلط بين المنتوجات والمواد الأولية. بالإضافة إلى عدم احترام شروط الحفظ للمنتوجات رغم توجيهها للاستهلاك البشري.

ومكنت العملية من حجز وإتلاف كمية من المواد غير صالحة للاستهلاك البشري، والمقدرة قيمتها المالية الإجمالية بـ: 556730، بالإضافة إلى حجز مواد أولية معدة لصناعة الحلويات والسكاكر، تقدر قيمتها المالية الإجمالية بـ:191290 دينار جزائري.

وتم تحرير ملف قضائي ضد المعني وسيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.